Ankara’nın bağları

TFF 1. Lig'de milli ara öncesi BB Erzurumspor'u konuk eden Ankaragücü, 3 puan alarak zirve mücadelesinden kopmadı: 2-1. Başkent temsilcisi, 12. dakikada kazanılan penaltıyı Erdem Özgenç'in kaleci Szumski'ye nişanlaması sonrası 35'te Eren Derdiyok ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 galip girdi.

OWUSU RAHATLATTI

Ankaragücü, 79'da Owusu ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Konuk Erzurumspor'da 90+4. dakikada topla buluşan Novikovas orta sahadan taşıdığı meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yayı önüne kadar getirdi. Uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yapan Livanyalı şutunda top ağlara gitti: 2-1.