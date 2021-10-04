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Ankara’nın bağları

Lider Ümraniyespor ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden birisi olan Ankaragücü, Eren ve Owusu’nun golleriyle 3 puana uzandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Ankara’nın bağları

TFF 1. Lig'de milli ara öncesi BB Erzurumspor'u konuk eden Ankaragücü, 3 puan alarak zirve mücadelesinden kopmadı: 2-1. Başkent temsilcisi, 12. dakikada kazanılan penaltıyı Erdem Özgenç'in kaleci Szumski'ye nişanlaması sonrası 35'te Eren Derdiyok ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 galip girdi.

OWUSU RAHATLATTI
Ankaragücü, 79'da Owusu ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Konuk Erzurumspor'da 90+4. dakikada topla buluşan Novikovas orta sahadan taşıdığı meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yayı önüne kadar getirdi. Uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yapan Livanyalı şutunda top ağlara gitti: 2-1.

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