Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Altınordulu Burak İnce transferi için Almanya'ya gitti

Son dakika transfer haberi: Altınordulu Burak İnce transferi için Almanya'ya gitti

Son dakika transfer haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen ve Almanya'ya transfer olması beklenen 17 yaşındaki genç futbolcu Burak İnce, bu ülkeye gitti. Yıldız adayı, uçakta çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 09:17
Son dakika transfer haberi: Altınordulu Burak İnce transferi için Almanya'ya gitti

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen Burak İnce, ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Genç futbolcu gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu. Uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen İnce, transfer mesajı verdi.

BURAK İNCE KİMDİR?

2004'te Manisa'da dünyaya gelen İnce, kariyerine Manisaspor altyapısında başladı. 2015'te Altınordu altyapısına transfer olan merkez orta saha, 2019'da A takıma çıkmıştı. Burak İnce'nin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon euro...

SON DAKİKA