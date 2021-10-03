Samsunspor-Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 86. dakikasında kullanılan penaltı vuruşundan Hasan Kılıç kaydederken, konuk ekibin tek golü 76. dakikada Del Valle'den geldi.

Öte yandan Ümraniyespor karşılaşmanın 84. dakikasında gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu skorla Ümraniyespor puanını 20'ye, Samsunspor ise 11'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Melih Okutan'ın ortasına kafayı vuran Tomane'nin şutu az farkla auta gitti.

22'nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Del Vale'nin şutu kaleci Aykut'ta kaldı.

41'inci dakikada sol kanattan gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra'nın şutu üstten auta çıktı.

45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında yapılan ortayı Yasin kafayla içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinden Melih Okutan'ın şutu üstten auta gitti.

58'inci dakikada gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor kontra atağında Camara soldan topu içeri çevirdi. Gelen topa vuran Yusuf'un şutu yandan az farkla auta gitti.

76'ncı dakikada konuk ekip Bereket Sigorta Ümraniyespor golü buldu. Derinlemesine pasla ceza sahasında topu önünde bulan Del Valle'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

86'ncı dakikada Yılport Samsunspor'da kazanılan penaltıyı kullanan Hasan, skora eşitliği getirdi. 1-1