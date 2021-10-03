Gençlerbirliği tam gaz

Ligde yükselişe geçen Gençlerbirliği zirve yürüyüşünü Balıkesir deplasmanında sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, rakibini 2-0 mağlup etti. 9. dakikada Blessing Eleke'nin golüyle öne geçen Gençlerbirliği, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci devrede de baskısını sürdüren başkent ekibi, 78'de bir kez daha Eleke ile golü buldu. Gençlerbirliği böylece bu sezon ilk kez üst üste 2. maçını da kazanmış oldu. Balıkesirspor ise kötü gidişi sürdürüp art arda 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Gençler'in hocası Metin Diyadin, "İyi bir hava yakaladık. Umarım bunu sezon sonuna kadar koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.