Bandırmaspor coştu

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor fırtınası esiyor... Adanaspor'a konuk olan Ban-Ban, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak zirve yarışından kopmadı: 5-1. Henüz 8. dakikada Gökhay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen ve ilk yarıyı mağlup kapatan Bandırmaspor, ikinci yarıda adeta gol oldu yağdı ve 3 puanı aldı.



GOL ŞOV YAPTI

48. dakikada Lokman Gör ile skora denge getiren Marmara temsilcisi, Keny'nin 7 dakika arayla attığı 2 golle 3-1 öne geçti. Doğan Can Davas ve Mulumba'nın golleriyle galibiyetini perçinledi: 5-1. Henüz beraberliği olmayan Ban-Ban 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Sahasında ağır bir yenilgi alan Adanaspor ise galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı ve 6 puanda kaldı.



'DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİYDİ'

Bandırma'nın hocası Mustafa Gürsel, "İlk yarıda ön tarafta çok hareketsizdik ama devre arası yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Daha iyi oyun geliştirmek istiyoruz" dedi.



KARAFIRTINALAR: TAKIMIMA YAKIŞMADI

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımının oyunda daha fazla tutunabilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Bir takımın bu kadar kırılmaması, oyunu bu kadar çabuk bırakmaması lazım. Herkes hata yapabilir. Ne olursa olsun bu teslimiyeti takımıma yakıştıramadım. Taraftardan özür diliyoruz.