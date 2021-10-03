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Bandırmaspor coştu

İlk yarısını geride kapadığı maçta gol şov yapan Bandırmaspor, Lokman, Keny (2) Doğan Can ve Mulumba’nın golleriyle farka giderken üst üste 3. galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50
Bandırmaspor coştu

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor fırtınası esiyor... Adanaspor'a konuk olan Ban-Ban, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak zirve yarışından kopmadı: 5-1. Henüz 8. dakikada Gökhay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen ve ilk yarıyı mağlup kapatan Bandırmaspor, ikinci yarıda adeta gol oldu yağdı ve 3 puanı aldı.

GOL ŞOV YAPTI
48. dakikada Lokman Gör ile skora denge getiren Marmara temsilcisi, Keny'nin 7 dakika arayla attığı 2 golle 3-1 öne geçti. Doğan Can Davas ve Mulumba'nın golleriyle galibiyetini perçinledi: 5-1. Henüz beraberliği olmayan Ban-Ban 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Sahasında ağır bir yenilgi alan Adanaspor ise galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı ve 6 puanda kaldı.

'DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİYDİ'
Bandırma'nın hocası Mustafa Gürsel, "İlk yarıda ön tarafta çok hareketsizdik ama devre arası yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Daha iyi oyun geliştirmek istiyoruz" dedi.

KARAFIRTINALAR: TAKIMIMA YAKIŞMADI
Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımının oyunda daha fazla tutunabilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Bir takımın bu kadar kırılmaması, oyunu bu kadar çabuk bırakmaması lazım. Herkes hata yapabilir. Ne olursa olsun bu teslimiyeti takımıma yakıştıramadım. Taraftardan özür diliyoruz.

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