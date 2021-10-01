Yasin Öztekin: Süper Lig'e çıkacağız

Samsun formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapan ve 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yasin Öztekin, iddialı konuştu. İşte 34 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri: "Samsun'da olduğum için çok mutluyum. Geçen sene şampiyon olmak için son haftaya kadar verdiğimiz mücadelenin karşılığını alamadık. Son haftalarda istediğimiz sonuçları almasak da lig uzun bir maraton daha çok maç var. Daha az gol yiyerek, daha iyi defans yapıp galip gelmek istiyoruz. Seneye Samsunspor ile Süper Lig'de oynayıp, kendimi göstermek istiyorum. Süper Lig'de tekrar oynamak için hazır ve fitim. İnşallah bu hayalimi de Samsun'la gerçekleştiririm."