Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

ATHLETIC BILBAO - DEPORTIVO ALAVES MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Athletic Bilbao ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı 1 Ekim Cuma günü saat 22:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.