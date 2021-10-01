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Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Zarşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 11:06
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Athletic Bilbao ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı 1 Ekim Cuma günü saat 22:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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