Erzurumspor'da hedef Süper Lig!

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takım olarak mutlu bir tablo içerisinde uyumlu çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü'nün çok formda takım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: Şu an aynı puandayız. Bu kadro bu takımı şampiyon yapmaya adaydır. Sezon sonuna kadar Erzurum'u çok iyi temsil edip Süper Lig'e çıkacağız. Maç maç gideceğiz."



YUMLU: AİLE ORTAMI MÜTHİŞ

Takım kaptanı Mustafa Yumlu da sadece Ankaragücü'nün değil bütün maçların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Kendisinin cezalı olması nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini fakat takımının yanında Ankara'da olacağını belirten Yumlu, "Müthiş bir aile ortamımız var ve bu aile ortamımızı sağlayan tüm yönetime teşekkür ederim. Taraftarımız en büyük gücümüz bizi desteklesinler" dedi.