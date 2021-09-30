Altınordu Menemenspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Altınordu Menemenspor karşılaşması ile başlayacak.

İzmir derbisinde Altınordu sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 10'a çıkarmak istiyor.

Menemenspor'da zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ALTINORDU - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig 8. hafta açılış maçında Altınordu ile Menemenspor 1 Ekim Cuma saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

MENEMENSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Cuma günü İzmir derbisinde rakibine konuk olacak sarı-lacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, teknik direktör Cenk Laleci hedeflerinin uzun bir yenilmezlik serisi yakalamak olduğunu dile getirdi.

Takımın rayına oturduğunu ifade eden Laleci, "Milli ara dönüşünde çok iyi işler yaptık. Hem skor hem de oyun anlamında takımımdan memnunum. Altınordu genç ve mücadeleci bir ekip. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Ben takımıma inanıyorum. Önceliğimiz Bornova'da kazanmak. Bunun için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

İŞTE TFF 1. LİG 8. HAFTA PROGRAMI

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)