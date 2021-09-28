Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Fenerbahçe'de 1.5 sene yardımcı antrenörlük yapan ve sezon başında sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi geldi.
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Fenerbahçe'de 1.5 sene yardımcı antrenörlük yapan ve sezon başında sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi geldi.
Fenerbahçe 'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük teklifini TFF 1. Lig'den aldı.
TEKLİFİ REDDETTİ!
Akşam'ın haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Volkan Demirel'e teknik direktörlük için teklif götürdü. Eski milli futbolcu ise bu teklifi reddetti.
"HEDEFİM FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK"
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan Volkan Demirel, Türk futboluna hizmet etmek istediğini ve hedefinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu dile getirmişti.
Fenerbahçe'de 17 sezon geçirdikten sonra profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu döneminde yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sezon başında sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Demirel kariyerini yorumcu olarak sürdürüyor.