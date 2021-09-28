Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

"HEDEFİM FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK"

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan Volkan Demirel, Türk futboluna hizmet etmek istediğini ve hedefinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu dile getirmişti.