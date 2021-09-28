Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

Son dakika spor haberi: Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından sarı-lacivertlilerde 1.5 sene yardımcı hocalık yaptı. Yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan ve Türk futboluna hizmet etmek istediğini açıklayan Demirel'e ilk teknik direktörlük teklifi Türkiye'den geldi. İşte o teklif ve Volkan Demirel'in cevabı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 18:07
Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Fenerbahçe'de 1.5 sene yardımcı antrenörlük yapan ve sezon başında sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi geldi.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

Fenerbahçe 'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük teklifini TFF 1. Lig'den aldı.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

TEKLİFİ REDDETTİ!
Akşam'ın haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Volkan Demirel'e teknik direktörlük için teklif götürdü. Eski milli futbolcu ise bu teklifi reddetti.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

"HEDEFİM FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK"
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan Volkan Demirel, Türk futboluna hizmet etmek istediğini ve hedefinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu dile getirmişti.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'e teknik direktörlük teklifi! İşte verdiği cevap

Fenerbahçe'de 17 sezon geçirdikten sonra profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu döneminde yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sezon başında sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Demirel kariyerini yorumcu olarak sürdürüyor.

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