Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi

Son dakika spor haberi: Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un eski antrenörü ve futbolcusu İsmail Ertekin, 4-0 kaybedilen Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Yeşil beyazlılar, Ertekin'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 62 yaşındaki teknik adamın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:28
Son dakika spor haberi: Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi

Bursaspor'un eski hocası ve futbolcusu İsmail Ertekin, takımının 4-0 kaybettiği Ankaragücü karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirdi.Bursaspor resmi hesaplarından yapılan duyuruda, "Bu akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir dönem kulübümüzde de görev yapan Teknik Direktör İsmail Ertekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA

62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.


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