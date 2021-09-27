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Denizlispor Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor... Denizlispor sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi takım 6 puanla 16. sırada bulunurken konuk ekip ise 7 puanla 12. sırada... Peki, Denizlispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm merak edilenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:49
Denizlispor Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor... Denizlispor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 6, konuk ekibin ise 7 puanı bulunuyor. Ömer Şişmanoğlu 3 golle Denizlispor takımının en golcü futbolcusu. Yasin Öztekin ise Samsunspor adına 3 gol kaydetti. Öte yandan Denizlispor kendi sahasında Samsunspor'a karşı en son galibiyetini 2013 tarihinde aldı.

Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 18 maçta, Denizlispor kendi sahasında 7 maç kazandı, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı, Samsunspor ise 7 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 25-19 ile Denizlispor'un üstünlüğü göze çarpıyor.

DENİZLİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Samsunspor'u konuk edeceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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