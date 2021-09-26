Lider dolu dizgin

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. 7. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0. 36'da Mehmet'in pasında savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. 90+1'de Hakan'ın rakibini çalımladıktan sonra yaptığı plase vuruş kaleci Burak'ta kaldı. Ümraniyespor, 1-0'lık galibiyetle puanını 19'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Manisa FK ise 9 puanda kaldı.