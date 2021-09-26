İstanbulspor Balıkesirspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Balıkesirspor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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