Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor Balıkesirspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İstanbulspor Balıkesirspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Son dakika İstanbulspor Balıkesirspor haberleri: TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Lige kötü bir başlangıç yapan İstanbulspor ve Balıkesirspor zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanon hesaplarını yapıyor. Peki İstanbulspor Balıkesirspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 10:22
İstanbulspor Balıkesirspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Balıkesirspor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

  • İstanbulspor kendi sahasında Balıkesirspor ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.
  • Balıkesirspor, İstanbulspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
  • Balıkesirspor deplasmanda oynadığı son 3 maçta mağlup oldu.
SON DAKİKA