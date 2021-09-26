Galatasaray Göztepe maçı sonrası Fatih Terim: Muslera iyi ki o golü yedi

Süper Lig'de son 4 maçında 2 beraberlik 2 de yenilgi alan Galatasaray, Göztepe'yi sahasında ağırladığı maçta 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe'nin bulduğu golden önce Luyindama'nın yaptığı hata çok konuşulsa da, Ndiaye'nin şutunda topa ceza sahası dışında elle müdahalede bulunan Muslera da maçın dikkat çeken isimleri arasındaydı.



FATİH TERİM: MUSLERA İYİ Kİ O GOLÜ YEDİ!

Maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Fatih Terim bu pozisyona da dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam o pozisyonla ilgili "Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi" şeklinde konuştu.