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Galatasaray Göztepe maçı sonrası Fatih Terim: Muslera iyi ki o golü yedi

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Galatasaray Göztepe maçı ile sürdü. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulunurken, Göztepe'nin attığı golde Muslera'nın golü yemesinden memnun kaldığını aksi takdirde maçın geri kalanını 10 kişi tamamlamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:35
Galatasaray Göztepe maçı sonrası Fatih Terim: Muslera iyi ki o golü yedi

Süper Lig'de son 4 maçında 2 beraberlik 2 de yenilgi alan Galatasaray, Göztepe'yi sahasında ağırladığı maçta 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe'nin bulduğu golden önce Luyindama'nın yaptığı hata çok konuşulsa da, Ndiaye'nin şutunda topa ceza sahası dışında elle müdahalede bulunan Muslera da maçın dikkat çeken isimleri arasındaydı.

FATİH TERİM: MUSLERA İYİ Kİ O GOLÜ YEDİ!

Maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Fatih Terim bu pozisyona da dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam o pozisyonla ilgili "Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi" şeklinde konuştu.

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