Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BANDIRMASPOR - ALTINORDU MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Altınordu maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.