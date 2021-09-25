ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Ümraniyespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Manisa FK maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.