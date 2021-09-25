Ümraniyespor - Manisa FK: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine üç puanı getiren golü 7. dakikada Alim Öztürk kaydetti.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, irvedeki yerini sağlamlaştırdı.

8'inci basamakta yer alan Manisa ise 9 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü.

7. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı plase vuruş kaleci Burak'ta kaldı.



