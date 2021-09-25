Kocaelispor Tuzla'yı yıktı

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında sezonun flaş ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk eden Kocaelispor, Benhur'un golüyle rakibine ilk yenilgiyi tattırdı ve 3 puana uzandı: 1-0. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 554inci dakikasında Ndiovu'nun pasında topla buluşan Benhur Keser, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İlk yenilgisini alan Tuzlaspor 11 puanda kalırken, Körfez ekibi 10 puana yükseldi. Zirve yarışında ağır bir yara alan Tuzlaspor, gelecek hafta sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise bir başka İstanbul ekibi İstanbulspor'u ağırlayacak.