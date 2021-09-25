Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:19 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:28
İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Balıkesirspor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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