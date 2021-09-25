Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Boluspor maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.