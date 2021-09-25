Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:26
Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Boluspor maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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