Seri zamanı

TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi, Kocaelispor ile Tuzlaspor arasında saat 20.00'de oynanacak mücadeleyle başlayacak. Son olarak Balıkesirspor'u deviren ve geçtiğimiz haftayı bay geçen Kocaelispor, mücadeleye Mustafa Reşit Akçay yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlandı. Körfez ekibi, Tuzla engelini aşarak yeni bir galibiyet serisi yakalamanın planlarını yaptı. Tuzlaspor maçına hazırlanmak için süreleri olduğunu belirten Akçay, tüm önlemleri aldıklarını ve tek hedefin 3 puan olduğunu belirtti.



BU MAÇA İYİ HAZIRLANDIK

Seri galibiyetlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnişli çıkışlı grafiğimiz var. Bunu daha düzenli hale getirmeliyiz. İdmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtırsak Tuzlaspor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm hafta boyunca bu maça çalıştık. Alacağımız bir galibiyet serinin başlangıcı olacak. Oyuncularıma da özgüven sağlayacak. Umarım beklediğimiz gibi olur ve taraftarlarımızı sevindirmeyi başarırız."