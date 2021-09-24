‘G.Birliği ait olduğu yere!’

Gençlerbirliği'nin defans oyuncuları Arda Kızıldağ ve Muhammed Bayır, Süper Lig için mesaj verdi. Arda, "G.Birliği her zaman Süper Lig'de olması gereken bir kulüp. İnşallah biz de bunu başaracağız" dedi. Muhammed ise, "Hedefimiz üst sıralar ve tabii ki G.Birliği'ni ait olduğu yere çıkarmaktır" diye konuştu
Gençlerbirliği'nin defans oyuncuları Arda Kızıldağ ve Muhammed Bayır, Süper Lig için mesaj verdi. Arda, "G.Birliği her zaman Süper Lig'de olması gereken bir kulüp. İnşallah biz de bunu başaracağız" dedi. Muhammed ise, "Hedefimiz üst sıralar ve tabii ki G.Birliği'ni ait olduğu yere çıkarmaktır" diye konuştu