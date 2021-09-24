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Dadaş destek bekliyor

Sportif direktör Bilazer, Erzurum taraftarına takıma sahip çıkma çağrısında bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Dadaş destek bekliyor
Yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen BB Erzurumspor'da, Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, taraftara önemli bir destek çağrısında bulundu. Bilazer, taraftarın desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımızın, gücünün farkında olması gerekiyor. Motivasyon kaybı yaşanabilir ama bunu düzeltmek için ciddi mücadele veriyoruz. Taraftarımızın desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Erzurumspor taraftarı bu ülkede 4 takımdan sonra belki de en özel taraftardır. Yaşanan bu süreçteki küskünlüğü anlayabiliyorum ama bizi güçlerinden mahrum etmesinler. Hangi oyuncuyu alırsak alalım Erzurumspor taraftarının desteğini almadan şampiyon olma şansımız yok."
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