Boluspor’da korkutan kaza

Boluspor'da takımın Abant'taki kahvaltısına giden üç futbolcunun bulunduğu otomobil, bariyerlere çarptı. Tugay Kaçar, Arda Köksal ve Ensar Bilir'in yer aldığı araç, daha önce kesilen ve yol kenarında olan ağaca çarpınca dere yatağına düşmedi. Futbolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Boluspor'da takımın Abant'taki kahvaltısına giden üç futbolcunun bulunduğu otomobil, bariyerlere çarptı. Tugay Kaçar, Arda Köksal ve Ensar Bilir'in yer aldığı araç, daha önce kesilen ve yol kenarında olan ağaca çarpınca dere yatağına düşmedi. Futbolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.