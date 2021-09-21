Altıparmak istim üstünde

Son olarak G.Birliği ile berabere kalan Samsunspor'da, Mehmet Altıparmak'ın koltuğu sallantıda. Denizlispor deplasmanına çıkacak kırmızı-beyazlılarda, muhtemel bir puan kaybında Altıparmak'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, Balıkesir'de ayrılan Yusuf Şimşek ve Adana Demir'i Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba'yla temas kurduğu bildirildi. Samsunspor, geride kalan beş haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı.
Son olarak G.Birliği ile berabere kalan Samsunspor'da, Mehmet Altıparmak'ın koltuğu sallantıda. Denizlispor deplasmanına çıkacak kırmızı-beyazlılarda, muhtemel bir puan kaybında Altıparmak'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, Balıkesir'de ayrılan Yusuf Şimşek ve Adana Demir'i Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba'yla temas kurduğu bildirildi. Samsunspor, geride kalan beş haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı.