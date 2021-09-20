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Boluspor - İstanbulspor | CANLI

TFF 1. Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:14
Boluspor - İstanbulspor | CANLI

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.


BOLUSPOR - İSTANBULSPOR ilk 11'LER

BOLUSPOR: Selmani, Abdurrahim, Fethi Özer, Eray Ataseven, Odise Roshi, Mehmet Çınar, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek, Dejvi Bregu, Kabongo Kassongo

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Atchom, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Aldin Cajic, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi

BOLUSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - İstanbulspor maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'den itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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