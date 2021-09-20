Boluspor - İstanbulspor | CANLI

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.
BOLUSPOR - İSTANBULSPOR ilk 11'LER
BOLUSPOR: Selmani, Abdurrahim, Fethi Özer, Eray Ataseven, Odise Roshi, Mehmet Çınar, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek, Dejvi Bregu, Kabongo Kassongo
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Atchom, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Aldin Cajic, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi
BOLUSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Boluspor - İstanbulspor maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'den itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.