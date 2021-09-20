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Boluspor İstanbulspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor ve İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 53. dakikasında İstanbulspor, Kağan Bağış ile gol perdesini açarken Boluspor, 89. dakikada Odah Onoriode Marshal ile bu gole cevap verdi ve müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:54
Boluspor İstanbulspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Boluspor ve İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlike sonuçlandı.

İstanbulspor'un golü, 53. dakikada Valon Ethemi'nin asistinde, Kağan Bağış işe geldi. Ev sahibi Boluspor ise, Ali Keten'in asistinde Odah Onoriode Marshal ile skoru eşitledi. Mücadele sonrası her iki ekip de puanları paylaştı.

Öte yandan Valon Ethemi, 74. ve 74. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve İstanbulspor, maçı 10 kişi bitirdi.

Bu sonuçla Boluspor, puanını 7'ye çıkardı ve 8. sırada kendine yer buldu. İstanbulspor ise 4 puanla 17. sırada yer aldı.

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