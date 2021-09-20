Balıkesirspor 2-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Kargın düdük çaldı. Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Batuhan İşçiler ve 85. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 76. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.
Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 6'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Vusal İskandarlı'ı ceza sahası içine girerken attığı sert şutu kaleci Vukovic kornere çeldi.
18. dakikada kazanılan serbest atışı Ali Yavuz kullandı ceza sahası içinde Ömer Uzun'un kafa şutu az farkla auta çıktı.
25. dakikada Mehmet Tayfun Dingil uzun pası ile ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol'u düşüren Vukovic'in hareketine Hakem Emre Kargun penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada kazanılan penaltı atışını Vusal İskandarlı kullandı top kale direğin yanından auta attı. Aşırı sevinç gösteren Vuovic'e hakem sarı kart gösterdi.
29. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korner atışını Cumali Bişi ortaladı. Ceza sahası içinde topa vuran Ott'nun şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada Cumali Bişi'nin sağ kanattan kazanılan serbest atışı ceza sahası içine ortaladı. Karmbolde Kaleci Boran elinden kaçırınca Batuhan İşçiler yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0
53. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korner atışını Cumali Bişi kullandı. Ceza sahası içinde Sedat Dursun'un şutunu Keçiörengücü defansı uzaklaştırdı.
59. dakikada gelişen Keçiören atağında topla ceza sahasına giren Ali Yavuz Kolu'un şutu üst direkten döndü. Dönen topa Vusal İskandarlı'nın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
76. dakikada Ibrahim Olawoyın'in ceza sahasına ortaladığı topu Ali Yavuz Kol ağlara gönderdi. 1-1
85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bosse Adam Cedrıc'ın pası ile ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu topu ağlarla buluşturdu. 2-1