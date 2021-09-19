Altınordu - Denizlispor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Altınordu, 74 dakika 10 kişi oynayıp 1-0 geriye düştüğü evindeki Ege derbisinde Denizlispor'u 90+4'üncü dakikada Ahmet Dereli'nin golüyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Yusuf Yalçın, 16'ncı dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Konuk ekip 44'üncü dakikada Djedje'nin golüyle 1-0 öne geçip soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarının başında 47'nci dakikada Recep'le eşitliği yakalayan İzmir temsilcisi, 90+4'üncü dakikada Ahmet Dereli'nin golüyle 3 puana uzandı. Bu sonuçla Altınordu 7 puana ulaşırken, Denizlispor 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

5'inci dakikada ev sahibi ekipten Ahmet İlhan'ın sağdan ortasında Hüsamettin kafayı vurdu, kaleci Stackhowiak topu çeldi.

6'ncı dakikada soldan Recep kesti, ön direkte Hüsamettin'in kafa şutunda top çataldan döndü.

11'inci dakikada Ahmet İlhan sağdan ortaladı, savunmada Oğuz'un ters vuruşunda top üst direkten döndü.

16'ncı dakikada Altınordulu Yusuf Yalçın, Ömer'le girdiği ikili mücadele sonrası Hakem Mert Güzenge tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. 10 kişi kalan Altınordu'da futbolcular bu karar nedeniyle hakeme büyük tepki gösterdi.

19'uncu dakikada Denizlispor'un kazandığı frikikte Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Ömer'in tamamladığı topu Rıdvan çizgiden çıkardı.

20'nci dakikada Darri'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşunda kaleci Ali Emre ayağıyla golü önledi.

44'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Sol çaprazdan Gökhan sert şutunda kaleci Ali Emre'nin çeldiği topu ceza sahası dışından Djedje bekletmeden kaleye gönderdi, çizgi üzerindeki Rıdvan topu çıkardı, ancak Hakem Mert Güzenge, yardımcısının işaretiyle golü verdi: 0-1. Bu gol ilk yarının skoru oldu.

47'nci dakikada Altınordu eşitliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Ahmet İlhan yerden çıkardı, altı pas önünde Recep düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

52'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet İlhan sert vurdu, kaleci Stackhowiak topu kornere tokatladı.

84'üncü dakikada Aissati'nin ara pasında ceza sahasına giren Ömer'e karşı karşı pozisyonda kaleci Ali Emre gol izni vermedi.

90+3'üncü dakikada Schwechlen'in hatasında topu kapan Ahmet Dereli, karşı karşıya kaldığı kaleci Stackhowiak'ı avladı: 2-1. Altınordu müsabakayı 2-1 kazandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge (x), Murat Temel (x), Ogün Kamacı (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Rıdvan (xxx), Yusuf Yalçın (xx), Volkan (xxx), Ali Dere (xx), Kürşad (xxx), Burak (x) (Dk. 46 Yusuf Can xx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 72 Ahmet Dereli xxx), Recep (xxx), Feyttullah Emircan (xxx) (Dk. 75 Muzaffer xx), Hüsamettin (xxx) (Dk. 87 Furkan)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Özer (x), Oğuz (x), Schwechlen (x), Gökhan (xx), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (xx) (Dk. 62 İlhan x), Mustafa (x) (Dk. 72 Muğdat x), Aissati (xx), Darri (x) (Dk. 46 Okan x), Ömer (x) (Dk. 90+2 Tusha)

GOLLER: Dk. 44 Djedje (Denizlispor), Dk. 47 Recep, Dk. 90+4 Ahmet Dereli (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 16 Yusuf Yalçın (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hüsamettin, Ahmet İlhan, Rıdvan (Altınordu), Darri (Denizlispor)