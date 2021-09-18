Bekle bizi Süper Lig

TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa gecen Denizlispor'un golcüsü Ömer Şişmanoğlu, takımı Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi. İki maçta 3 golle taraftarın gönlüne taht kuran Şişmanoğlu, "Daha sezonun başındayız. Hiç kimse yüzde yüz hazır değil. Ona rağmen daha iyi işler yapmaya başladık. Altınordu, Samsunspor ve Boluspor maçlarının ardından tekrar bir milli takım arası olacak. Ondan sonra taraftarlarımıza daha iyi bir futbol sergilemeye başlayacağız" dedi.

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Hep beraber bu işi buraya kadar getirdiklerini kaydeden Şişmanoğlu, "Galibiyetler takım oyunuyla alınıyor. Ben takım oyuncusuyum. Arkada skoru koruyamazsak önde atsak da kazanamıyoruz. Bütün takıma, camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Müthiş bir takım ruhu var. İnşallah çok güzel günler göreceğiz. Denizlispor'u tekrar Süper Lig'e taşımaya çalışacağız. Biraz sabır, sabırla her şeyi çözeceğiz. Taraftarımıza da güzel bir futbol sergileyeceğiz" diye konuştu.