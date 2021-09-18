Ayağa kalkarız

Samsunspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor maçından sonra çok üzüldüğünü söyledi. Ligdeki en kötü maçlarını oynadıklarını belirten Altıparmak, "1-0 öne geçmemize rağmen kötü günümüzdeydik ve mağlup olduk. Artık her şeyimizle Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Oyuncularımız da bizler de çok üzüldük. Ligin başında bu türler şeyler her takım yaşayabilir. Artık bu maçı unuttuk. Büyük dersler almamız gerekiyor. İnşallah Gençlerbirliği maçını kazanıp ayağa kalkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.