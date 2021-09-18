Alt liglerden haberler (18.09.2021)

SAMSUN'A GÖZDAĞI

Altınordu'yu 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alan G.Birliği, Samsunspor'u da devirmenin hesaplarını yapıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacaklarının altını çizen Asbaşkan Muammer Akyüz, "Samsun'dan da üç puanla dönmek hepimizin arzusu ve inancı. Taraftarımız bu takıma güvensin" dedi.

HAKEM ES GEÇTİ PFDK CEZAYI KESTİ

Adanasporlu Berkan Fırat'ın fibula kemiği Menemenspor maçında Adamu'nun müdahalesiyle kırılmıştı. Hakem pozisyonu es geçip kart göstermezken; PFDK oyuncuya cezayı kesti. Rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Adamu'ya 3 maç ceza verildi.

DALCI KAYIP İSTEMİYOR

Zirveyi takip eden Ankaragücü, Menemen'i de yenerek serisini sürdürmek istiyor. Takım halinde iyi çalıştıklarını belirten Teknik Direktör Mustafa Dalcı, yolllarına kayıpsız devam edeceklerini söyledi.

MANİSA FK TELAFİ İSTİYOR

Son iki maçında BB Erzurum ve Menemen'e kaybeden Manisa FK, bugün Bandırma'yı ağırlıyor. Yaşanan kayıpları telafi için sahaya çıkacak siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Serkan Özbalta, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istediklerini vurguladı.

DADAS İDDİALI

Süper Lig'e dönüş yapmak isteyen BB Erzurumspor'da Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, umutlu açıklamalarda bulundu. Erzurumspor'un Süper Lig'de olması gerektiğini vurgulayan Bilazer, "Kötü başladık ama sonra 3 maç kazandık. Ümraniyespor maçını iyi oynadık ama kazanamadık. Takımın en azından hissettirdiği şeyler iyi ama bu maçı kazansak dahi bir sezona nasıl başladın değil nasıl bitirdiğini önemlidir. Çok uzun yolumuz ve daha başarmamız gereken çok şey var. Şehrin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Takımın saha içindeki gösterdiklerine bakarsak ilerleyen haftalarda bu takım bu ipi göğüsleyecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ADANUR'DAN SERT ÇIKIŞ

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur kulübe gelen haciz iddiaları sonrası, "Kimler olduğunuzu çok iyi biliyorum. Yaptığınıza karşılık verilecektir. Bursa büyük camiadır, altında ezileceksiniz" açıklamasını yaptı.

ALTINORDU MORAL ARIYOR

G.Birliği yenilgisiyle tekrar düşme hattına giren Altınordu, Denizli maçıyla çıkış istiyor. Hüseyin Eroğlu'nun olağanüstü hal ilan ettiği İzmir ekibinde, kart cezalısı Metehan ve Sami forma giyemeyecek.

MENEMEN SERİ PEŞİNDE

Manisa FK'yı 2-0 yenerek üç maçlık seriye son veren Menemenspor'da gözler Ankaragücü deplasmanında. Teknik Direktör Cenk Laleci, "A.Gücü, çıkışta olan bir ekip. Zorlu deplasman ancak inancımız tam" dedi.

BAL'DA 263 EKİP!

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon katılım başvuruları sona erdi. 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. 14'ü geçen sezon 3. Lig'den düşenler; 249'u BAL'da olan ekiplerin yer aldığı lig 30 Ekim'de.