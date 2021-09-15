Eyüpspor coştu

TFF 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında Eyüpspor'u ağırlayan Bandırmaspor, üst üste 3. yenilgisini aldı: 1-2. İstanbul temsilcisi karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 43. dakikasında Stancu'nun attığı golle devre arasına 1-0 önde gitti. Ev sahibi takım, beraberlik için yüklense de 74'te sahneye çıkan Mete Demir durumu 2-0'a getirdi. Skoru ilan eden gol ise 84'te Doğan Can'dan geldi: 2-1... Eyüpspor bu sonuçla bu sezon ligdeki 4. galibiyetini alıp 12 puana yükseldi. Bandırmaspor ise kötü gidişi sürdürdü. Arka arkaya 3. yenilgisini yaşadı.



'KUTLUYORUM'



Eyüpspor'un hocası Zafer Turan maçı sonu oyuncuların kutladı. Turan, "Kazandıkça öz güvenimiz de yükseliyor" şeklinde konuştu.