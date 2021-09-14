Tuzla çıkışta

TFF 1. Lig'in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek 10 puanla ikinci sıraya yükseldi. 8. dakikada Tuzlaspor'un kazandığı serbest vuruşu Tayfun kullandı. Posmac'ın kafa şutu kaleci Atilla'da kaldı. 45+1. dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



LİDERİN ENSESİNDE

İkinci yarıda konuk Tuzlaspor skoru korumaya çalışırken, ev sahibi Balıkesirspor'un maça ortak olma çabaları vardı. Ancak 90 dakika sonunda amacına ulaşan Tuzlaspor, sahadan galibiyetle ayrılarak 10 puanla haftayı lider Ümraniyespor'un ardından ikinci sırada kapattı. Ligde yenilgisiz 3 takımdan birisi olan Tuzlaspor bu haftayı bay çekecek. Bir maçı eksik Balıkesirspor ise perşembe günü Kocaeli deplasmanına çıkacak.