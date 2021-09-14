Serhat Gülpınar: Bizi bekleyin

TFF 1. Lig'de ilk 3 maçta mağlup olan Denizlispor'un Eyüpspor karşısında yeni transferleriyle çıktığı aldığı 3 puan, camianın yeni sezon umutlarını yeniden yeşertti. 19 yeni transferiyle gülen yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, gelecek için iddialı konuştu. Taraftarın keyif alacağı bir takım oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gülpınar, iyi sonuçlar aldıkça hedefi belirleyeceklerini vurguladı.



SİSTEM ZAMANI

Oyuncuları takıma adapte etmeye çalıştığını belirten Gülpınar, "Yönetimimizin çok doğru transferler yaptığını düşünüyorum. Bunun da karşılığını ligde alacağız. Takıma uyum anlamında karakterli oyunculara dikkat ettik. Mümkün olduğu kadar topun bizde kalacağı, futbolu bizim oynayacağımız takım ve sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Kompakt bir şekilde oynayıp kazandığımız topun bizde kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HİKAYELERİ FARKLI

Transfer süreçleriyle ilgili bilgi veren Başkan Mehmet Uz ise 27 oyunculuk bir liste oluşturduklarını belirtti. Bu oyunculardan 22'siyle görüşüp 19'unu kadroya kattıklarını kaydeden Uz, "Her transferin ayrı bir hikayesi var. Takım dengelerini de gözeterek nokta transferler yapmaya çalıştık. Yenilenen kadromuzla Eyüpspor maçından 3 puanla evimize döndük ve çok mutluyuz. Seyircimize daha güzel maçlar izletmek istiyoruz" dedi.