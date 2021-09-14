Erkan Sözeri: Sahipsiz degiliz

Manisa FK maçında oyundan atılan Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sert açıklamalarda bulundu. Asla küfür etmediğini belirten Sözeri, "Bugüne kadar bu, yaşanmamış bir şey. Hakem direkt kırmızı kart vererek gönderdi beni. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Fiili bir hareketim bile yok. Türk futbolu, bu hakemlerin bu yorum ve davranışlarıyla bir adım ilerleyemez" dedi. Sözeri, "Erzurumspor sahipsiz değildir. Bir hafta boyunca emek verdik, çalıştık ama sen bu kadar kolay şekilde beni atıyorsun. 'Terbiyesizlik yapma' demişim, bunu herkes birbirine söylüyor. Bunda ne var" ifadeleriyle isyanını dile getirdi.