Bandırmaspor - Eyüpspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

MAÇTAN DAKİKALAR
43ü'ncü dakikada Eyüpspor defansından atılan uzun pasla bir anda topla buluşan Stancu,
topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.
56'ncı dakikada ceza alanı içine yapılan ortayı Akabueze, Doğancan'ın önüne indirdi. Penaltı
noktasında topla buluşan Doğancan'ın vuruşu kalenin solundan dışarı gitti.
74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mete Kaan, ceza alanı içine girerek
kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mete, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu:0-2
84'üncü dakikada Bandırmaspor'da Manj'ın indirdiği topa vuran Doğancan'ın vuruşu kaleciden
döndü, ikinci kez top önünde kalan Doğancan'ın vuruşunu defans çizgiden çıkartı ancak
hakem topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek santrayı gösterdi:1-2
90+2'nci dakikada Eyüpspor'da Megazue ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı.
Mezgazue uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.
Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.