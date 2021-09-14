Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Eyüpspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bandırmaspor - Eyüpspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 19:21
Bandırmaspor - Eyüpspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. 9 futbolcusu koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ve 4 sakatı bulunan Bandırmaspor, konuk Eyüpspor'a karşı puan alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

43ü'ncü dakikada Eyüpspor defansından atılan uzun pasla bir anda topla buluşan Stancu,

topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

56'ncı dakikada ceza alanı içine yapılan ortayı Akabueze, Doğancan'ın önüne indirdi. Penaltı

noktasında topla buluşan Doğancan'ın vuruşu kalenin solundan dışarı gitti.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mete Kaan, ceza alanı içine girerek

kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mete, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu:0-2

84'üncü dakikada Bandırmaspor'da Manj'ın indirdiği topa vuran Doğancan'ın vuruşu kaleciden

döndü, ikinci kez top önünde kalan Doğancan'ın vuruşunu defans çizgiden çıkartı ancak

hakem topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek santrayı gösterdi:1-2

90+2'nci dakikada Eyüpspor'da Megazue ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı.

Mezgazue uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.
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