Samsun evinde kral

TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Samsunspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'nün net bir skorla mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan kırmızı-beyazlılar, 22'nci dakikada Hasan Kılıç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Karadeniz ekibi, 66'da Mehmet Akyüz'ün pasında Tomane'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Sahasında 2'de 2 yapan Samsunspor, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı, Keçiören 4 puanda kaldı.



Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "İyi yoldayız, zamanla daha iyi olacağız. Her geçen hafta oyunumuz daha da gelişiyor" ifadesini kullandı.