Gücünü gösterdi

TFF 1. Lig'de tam 40 yıl sonra Ankaragücü ile G.Birliği karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maça etkili başlayan taraftı. 14. dakikada Erdem Özgenç'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan topu kafayla indirdi, savunmadan seken top tekrar Sinan'a geldi. Sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Sinan topu ağlara gönderdi: 1-0. 24. dakikada ev sahibi hızlı geldi. Ali Kaan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok 'un şutu kaleci Ramazan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarı böyle sonuçlandı.



EVLİ ÇİFT MAÇI YÖNETTİ

63'te Barış'ın pasında topla buluşan Eleke'nin ceza sahasından yaptığı vuruşu Akın kurtardı. 90+2'nci dakikada Geraldo'nun pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşu az farkla üstten auta çıktı. Ankaragücü derbiyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti. Derbide hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı. Burak Pakkan maçın orta hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4'üncü hakem olarak sahada ter dökerek tarihe isimlerini yazdırdı.