Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bandırmaspor'a corona virüsü şoku! 6 oyuncunun testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Bandırmaspor'a corona virüsü şoku! 6 oyuncunun testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi:  TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da 6 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 20:22
Son dakika spor haberi: Bandırmaspor'a corona virüsü şoku! 6 oyuncunun testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da 6 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bandırmaspor'da milli takım maçları nedeniyle verilen ara sonrasında çalışmalarına başlanan Ümraniyespor maçı öncesinde, koronavirüs şoku yaşandı. Futbolculara yapılan testlerin sonuçlarına göre 6 futbolcunun testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğu konusunda bir açıklama yapılmazken, bordo beyazlılarda hafta sonu oynanacak Ümraniyespor deplasmanı ve hafta içi oynanacak Eyüpspor maçları için adeta seferberlik ilan edildi.

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