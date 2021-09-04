TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den haberler

BUCASPOR'A 21'LİK STOPER

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü evinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından stoper Ercan Şirin'le anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, 21 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ercan, geçen sezon kiralık olarak Serik'te forma giydi.

ÇAĞATAY GİTTİ

Bursa'nın genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faliyetler'e kiralandı. 21 yaşındaki futbolcunun, yeşil-beyazlı kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Çağatay, geçen sezon 27 maçta 3 gol, 3 asist yapmıştı.

TİMSAH DURAN TOP ÇALIŞTI

Altınordu maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da dünkü idmanlarında duran top çalışması gerçekleştirildi. Kontrol pas ve şut çalışmalarıyla devam eden yeşil-beyazlı takımda milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, Jorquera, İsmail Çokçalış ve Reagy Ofosu takımdan ayrı koştu.

NAZİLLİ'YE TAKVİYE

2. Lig Beyaz Grup'ta sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Nazilli Bld, altyapıdan orta saha oyuncusu Furkan Apaydın'ı profesyonel yaptı. Altyapıda 4 yıldır Nazilli formasını giyen 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzandı.

MENEMEN ÇALIŞIYOR

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. TFF 1. Lig'e galibiyetle başlayan ancak sonrasında üst üste 2 mağlubiyet alan Menemen, lige verilen milli arayı antrenmanlarla değerlendiriyor.