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Parola mücadele

Sezona süper başlayan Manisa’da teknik patron Özbalta “Maç kazandıkça öz güven de kazanıyoruz. Puan kayıplarında bile motivasyonumuzu koruyup mücadele edeceğiz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Parola mücadele
BU sezon çıktığı TFF 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, iddialı konuştu. 42 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu bir ligde mücadele ettiklerinin altını çizdi. "İyi başladık, iyi devam etmek istiyoruz. Maç kazandıkça öz güven de kazanıyoruz" diyen Özbalta, "Elbette hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Tabii ki yolun daha çok başındayız. İniş çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Fakat puan kayıplarında bile motivasyonumuzu koruyarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Başarı yolunda şehrin tüm dinamiklerinin desteğini bekliyoruz" diye konuştu. Sezona 4-3'lük İstanbulspor zaferiyle başlayan Manisa FK, ardından Denizlispor'u 1-0 yendi; son maçında da Gençlerbirliği'ni 3-0 devirdi. Manisa bir sonraki sınavını Erzurum'ya yapacak.
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