Parola mücadele

BU sezon çıktığı TFF 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, iddialı konuştu. 42 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu bir ligde mücadele ettiklerinin altını çizdi. "İyi başladık, iyi devam etmek istiyoruz. Maç kazandıkça öz güven de kazanıyoruz" diyen Özbalta, "Elbette hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Tabii ki yolun daha çok başındayız. İniş çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Fakat puan kayıplarında bile motivasyonumuzu koruyarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Başarı yolunda şehrin tüm dinamiklerinin desteğini bekliyoruz" diye konuştu. Sezona 4-3'lük İstanbulspor zaferiyle başlayan Manisa FK, ardından Denizlispor'u 1-0 yendi; son maçında da Gençlerbirliği'ni 3-0 devirdi. Manisa bir sonraki sınavını Erzurum'ya yapacak.