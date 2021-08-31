TFF 1. Lig ve 2. Lig'den haberler (31.08.2021)

Transfer tahtasını açtıktan sonra şov yapan Denizlispor, 14. transferini Adanaspor'dan Hakan Çinemre'yle yaptı. 27 yaşındaki stoperle 2 yıllık imza atıldı. Çinemre, geçen sezon Adanaspor'da 19 maçta 2 gol attı. Lig'de 3 maçını da kaybeden Horozlar, milli arayı iyi değerlendirip çıkışa geçmek istiyor.

BİZE DERS OLDU

Kocaeli'den 1-0'lık 1-0'lık yenilgiyle dönen Yılport Samsunspor'da, mağlubiyete rağmen ortaya konan futbol ilerisi için umut verdi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Futbol böyle, sahada kötü sürprizler olabiliyor. Erken mağlubiyet bizi kendimize getirir" dedi.

TİMSAHLAR'DA MORALLER BOZUK

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da futbolculara izin verildi. Morallerin bozuk olduğu yeşil-beyazlılar, önceki günü ve dünü serbest geçirirken, bugün Altınordu maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin bu dönem için hazırlık maçı planladığı öğrenildi.