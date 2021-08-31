Son dakika transfer haberi: Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi Denizlispor oldu!

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katılımıyla tesislerde sözleşme imzaladığı bildirilen açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu'na 'Hoş geldin.' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kulüplerde forma giymişti.