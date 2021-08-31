Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi Denizlispor oldu!

Son dakika transfer haberi: Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi Denizlispor oldu!

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-sıyahlı kulüp son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını bildirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 17:07
Son dakika transfer haberi: Ömer Şişmanoğlu'nun yeni adresi Denizlispor oldu!

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katılımıyla tesislerde sözleşme imzaladığı bildirilen açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu'na 'Hoş geldin.' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kulüplerde forma giymişti.

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