TFF 1. Lig'den haberler (29 Ağustos 2021)

FIRSATLAR KAÇTI
59'DA Çinari'nin ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Korcan kornere çeldi. 69'da İlyas Kubilay Yavuz'un sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Aykut'ta kaldı. 75'te Bahattin Köse'nin sert şutu az farkla dışarı çıktı. Kocaelispor, bu galibiyetle ilk zaferini alırken; puanını 4'e çıkarttı. Samsunspor ise 3 puanda kaldı.
ENİS'E TEKLİF VAR
SALZBURG, Altınordu'nun golcüsü Enis Destan'a 2.5 milyon euro teklif etti. 19 yaşındaki forvet için sonraki satıştan da yüzde 30 pay öneren Avusturya ekibi, imzaya çok yakın.
AKSEL GENÇLER'DE
Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.