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TFF 1. Lig'den haberler (29 Ağustos 2021)

TFF 1. Lig'den haberleri sizler için derledik

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'den haberler (29 Ağustos 2021)
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. 31'de Kocaelispor ceza alanında oluşan karambolde Kevin Boli'nin vuruşu Korcan'da kaldı. 45'te sol kanattan gelişen atakta Michael Pereira'nın ortaladığı topla buluşan Benhur'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

FIRSATLAR KAÇTI

59'DA Çinari'nin ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Korcan kornere çeldi. 69'da İlyas Kubilay Yavuz'un sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Aykut'ta kaldı. 75'te Bahattin Köse'nin sert şutu az farkla dışarı çıktı. Kocaelispor, bu galibiyetle ilk zaferini alırken; puanını 4'e çıkarttı. Samsunspor ise 3 puanda kaldı.

ENİS'E TEKLİF VAR

SALZBURG, Altınordu'nun golcüsü Enis Destan'a 2.5 milyon euro teklif etti. 19 yaşındaki forvet için sonraki satıştan da yüzde 30 pay öneren Avusturya ekibi, imzaya çok yakın.

AKSEL GENÇLER'DE

Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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