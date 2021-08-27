TFF 1. Lig'den haberler (27 Ağustos)

DADAŞ KOÇ GİBİ

Transfer atağını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Süleyman Koç'u kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Süleyman Koç" ifadesi kullanıldı. Almanya'da doğan ve futbola bu ülkede başlayan 32 yaşındaki Koç sağ kanatta forma giyiyor. Geçen sezon Adana Demirspor'da 15 karşılaşmada 744 dakika süre alan Süleyman; kariyerinde Çaykur Rizespor, Paderborn, Babelsberg 03 ve Türkiyemspor takımlarında forma giydi.



Öte yandan Dadaşlar, pazar günü sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular koordinasyon antrenmanı için iki gruba ayrılarak çalıştı. Ardından mavi-beyazlı ekip dar alanda 5-2 top kapma ve taktiksel ağırlıklı minyatür çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.



SENEGALLİ GOLCÜ MENEMEN'DE



TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Senegalli forvet oyuncusu Edouard Karamo Ndiaye'yi renklerine bağladı. İzmir kulübünden yapılan açıklamada, Karamo Ndiaye ile ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İlk 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Menemenspor topladığı 3 puanla TFF 1. Lig'de 7. sırada yer alıyor.



GÜMÜŞHANE'DE 22 İMZA BİRDEN



Yeni sezonda TFF 3.lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Gümüşhanespor, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 17'si dış 5'i iç transfer olmak üzere toplam 22 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Teknik direktörlüğe ise Ekrem Onuk getirildi. Yönetim, transferlerin süreceğini açıkladı.



YENİLGİYE PRİM



Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Manisa FK'ya 1-0 yenilen oyunculara üstün mücadelelerinden dolayı 5'er bin TL pirim verdi. Mehmet Uz, "Genç bir kadromuz var. Bu istek ve arzunun sezon boyunca devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu



KOCAELİSPOR 3'E KİLİTLENDİ



TFF 1. Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek olan Kocaelispor ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Zorlu maç öncesi çalışmalarını sürdüren takımda moraller yüksek. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Hasan, hazır olmayan Taha Batuhan ve kırmızı kart cezalısı Atila forma giyemeyecek.



KEYİF VERECEĞİIZ



Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, seyir zevki yüksek ve oyuna yön veren bir takım oluşturma çabasında olduklarını söyledi. Sezona 2 galibiyetle başlayan bordo-beyazlılar, deplasmanda Erzurumspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerde açıklama yapan Mustafa Gürsel, "Oynamaya çalışan, gelen seyirciye zevk veren, pozisyona giren bir takım görüntüsü oluşturmak istiyoruz" dedi.



UŞAKSPOR'UN KALESİ GÜVEN'DE



TFF 2. Lig'de mücadele eden Uşakspor, kalesini Menemenspor'dan Amir Güven ile güçlendirdi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşında ve 1.90 boyundaki file bekçisi, başarı sözü verdi.



HASAN DİYAR'DA



Diyarbekirspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'ı renklerine bağladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan yeşil-kırmızılılar böylece bu sezon 15'inci transferini gerçekleştirdi.