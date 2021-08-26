Alt liglerden haberler (26 Ağustos 2021)

HOROZ'DA ŞOV!

TFF 1. Lig'de geçen hafta transferini yasağını kaldıran Denizlispor'da transfer bombardımanı sürüyor. Transferde daha önce 8 isme imza attıran yeşil-siyahlı ekip, Adana Demirspor'dan eski oyuncusu 33 yaşındaki orta saha İsmail Aissati, Samsunspor'dan 26 yaşındaki sol kanat Brahim Darri ve Eskişehir'den 28 yaşındaki stoper Erdal Akdari ve Gençlerbirliği'nden 27 yaşındaki orta saha Mustafa Çeçenoğlu ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar, dört oyuncu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.



Denizlispor'un yeni transferlerinden Aissati, 30 Aralık 2020'de alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Horozlar ile olan sözleşmesini feshedip Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu. İkinci kez yeşil-siyahlı formayı sırtına geçirecek olan Faslı orta saha, Denizlispor'un 2018- 19'da elde ettiği şampiyonluğun önemli mimarlarından olmuş, ardından 1.5 yıl da Süper Lig'de kadroda yer almıştı. Ege ekibi, transferde daha önce eski futbolcularından Stackhowiak, Gökhan Süzen ve Onazi'yi de kadrosuna katarken, toplam 12 oyuncuyla imza şov yaptı.



KAPTAN YASİN İDDİALI



Balıkesirspor'a karşı hattrick yapan Yılport Samsunspor kaptanı Yasin Öztekin, bu sezon Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Şampiyon olmak kolay değil, bunu herkesin bilmesi lazım. O yüzden geçen sene 70 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bu sene lig daha zor ama önemi yok. Hocamız 3 kere üst üste şampiyon oldu. İnşallah bu sene hedefe ulaşmak istiyoruz. Süper Lig'de tekrar oynamak istiyorum ve bunu da Samsunspor ile yapmak istiyorum" diye iddialı konuştu.



TİMSAHLAR'DA NAMIK SAHADA



Bursaspor'un Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü takımından transfer ettiği Namık Alaskarov'un lisansı çıktı. 26 yaşındaki Azerbaycanlı sağ kanat oyuncusu, lisans işlemlerindeki gecikme nedeniyle TFF 1. Lig'deki ilk 2 maçta forma giyememişti. Genç sağ açık, Timsahlar'ın yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde cumartesi günü Bursa'da oynanacak olan Eyüpspor karşılaşmasında forma giyebilecek.



BOLU TEDAVİDE



İlk maçında Balıkesir'e 1-0 yenilen, geçen haftayı 'bay' geçen Bolu'da teknik direktör Reha Erginer, gelecekten umutlu. Erginer, "Yenilerin farklı zamanlarda aramıza katılması bizi sıkıntıya soktu. Biz aslında önce geçen sezonun izlerini silmek istiyoruz" dedi.



ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ



Geçen sezon Play-Off finali oynadığı kadrodan 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 3 takviye yapan Altınordu, ilk iki haftada 1 puan aldı. A takımda bu sezon akademiden 19 oyuncu yer aldığını vurgulayan Başkanvekili Barış Orhunbilge, çıkışa geçeceklerini söyledi.



LİDERE GÖZDAĞI



TFF 1. Lig'de ilk maçta evinde Erzurum'u 2-0 yenip geçen hafta Bandırma'ya 1-0 kaybeden Menemenspor, Ümraniye'ye iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kazanmak istediklerini belirtip lider Ümraniye'yi eli boş göndereceklerini söyledi.