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160 milyon yetmez

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e transferini doğruladı. Ancak 160 milyon euro’luk teklifi yetersiz buldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
160 milyon yetmez
PSG Sportif Direktörü Leonardo, yeni kontrata yanaşmayan Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olabileceğini duyurdu. Fransız spor kanalı RMC'ye konuşan Leonardo, "Real Madrid, bizden hayır cevabını alıp gelecek sezon Mbappe'yi serbestken kadrosuna katmayı deneyecek. Bizim transfere engel olduğumuzu söyleyecekleri bir strateji uyguluyorlar. Yaptıkları 160 milyon euroluk teklif, Mbappe için istediğimiz bedelden çok uzakta. Mbappe, bonservissiz şekilde takımdan ayrılmayacağının sözünü verdi" diye konuştu.
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