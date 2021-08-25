TFF 1. Lig'den notlar (25.08.2021)

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, kadronun son şeklini almaya başladığını belirterek, 1 transfer daha yapabileceklerinin sinyalini verdi. Aztopal, bu takviye için de sol bek mevkiini işaret etti. Takıma uygun bir isim alacaklarını belirtti.



BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mavibeyazlı oyuncular, Yteknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı. Kuvvet, pas ve taktik idmanı yapıldı.



Denizlispor, dün 3 takviye daha yaptı. Orta saha oyuncuları Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağlayan Horozlar, BB Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Leo ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Şimdiye kadar sol kanat Ali Dere ve Anıl Arıcıoğlu ile ön libero Kürşad Sürmeli'yi kadrosuna katan Altınordu, savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Yönetim ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Altaylı stoper Berkay Sülüngöz'le 2. kez masaya oturacak.